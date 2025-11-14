Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Прикамье доставили в больницу Кунгура

Еще несколько человек госпитализируют в Пермь, отметил губернатор региона Дмитрий Махонин

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие в аварии с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае доставлены в больницу города Кунгура, еще несколько человек будут госпитализированы в медучреждение в Перми. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Работает оперативный штаб. Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу", - написал он.

Ранее ТАСС сообщили в экстренных службах, что в ДТП погибли 6 человек и пострадали 15.

Махонин выразил соболезнования родным погибших в ДТП. "Поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - отметил он.

ДТП произошло на 55-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе у деревни Черепахи. Столкнулись микроавтобус "Соболь", ехавший со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, и большегруз. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.