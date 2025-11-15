ЗАЭС и Энергодар не затронули отключения электричества из-за атак ВСУ

Обесточенными остаются 38,5 тыс. абонентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар не затронули отключения электричества в Запорожской области в связи с атаками Вооруженных сил Украины на критическую инфраструктуру. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"И в городе, и на [Запорожской атомной] станции все в порядке", - сказала она, отвечая на вопрос о ситуации с энергоснабжением на ЗАЭС и в Энергодаре.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированных атак БПЛА ВСУ на прифронтовые районы без электричества остались 66 тыс. абонентов. Позднее он заявил, что часть абонентов уже удалось подключить к электроснабжению. Обесточенными остаются город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов, всего 38,5 тыс. абонентов. Губернатор подчеркнул, что работы по подключению потребителей будут вести круглосуточно.