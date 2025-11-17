ТАСС показал дом в Балашихе, где жил убитый ребенок

Мальчик проживал со своей матерью на 10-м этаже многоквартирного дома на улице Дмитриева

Редакция сайта ТАСС

© Анна Волик/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Появилось видео из дома в Балашихе, в котором жил убитый и расчлененный ребенок. Кадры сняты корреспондентом ТАСС.

Читайте также

В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

Мальчик проживал со своей матерью на 10-м этаже многоквартирного дома на улице Дмитриева. Рядом с ним стоят еще четыре типовых многоэтажных панельных дома. Подъезды и двор опрятные, квартал соседствуют с частным сектором.

В настоящее время по подозрению в убийстве задержана мать ребенка. Женщина прежде лежала в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики.