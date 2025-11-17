TRT Haber: еще один гражданин ФРГ умер от отравления в Стамбуле

Три члена семьи мужчины умерли в конце прошлой недели, после того, как поели в местном кафе фаршированные мидии и картофель

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Отец семейства Бёджек, три члена которой умерли в конце прошлой недели в Стамбуле, предположительно, от отравления фастфудом, умер 17 ноября в местной больнице, где находился на ИВЛ. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что в небольшой гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья Бёджек из ФРГ, трое членов которой, в том числе двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они съели в одном из кафе в районе Бешикташ. Врачи несколько дней боролись за жизнь отца семейства.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования дела задержали 11 человек, в том числе хозяин и сотрудник отеля, работники компании, которые проводили в нем дезинсекцию, представители заведений общепита, которые посещали иностранцы.

16 ноября полиция опечатала отель, его 15 постояльцев разместили в других гостиницах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 ноября, что правоохранительные органы проводят всестороннее расследование инцидента со смертью четырех иностранцев в Стамбуле. "Мы не допустим уступок в вопросах безопасности продовольствия и будем решительно бороться со всеми, кто ставит под угрозу здоровье граждан", - сказал он в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.