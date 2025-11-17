Глава МО Турции: изучение записей разбившегося C-130 может занять два месяца

Причины катастрофы расследуются

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Изучение записей бортового самописца военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение в Грузии, может занять порядка двух месяцев. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что причины катастрофы расследуются. Более точно о них станет известно на основе анализа данных, собранных экспертами на месте крушения самолета, и изучения записей бортового самописца, сказал он.

Вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВВС Турции разбился в Грузии 11 ноября. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. Все находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли. Их тела были доставлены на родину и похоронены с воинскими почестями.

СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что причиной катастрофы С-130 мог стать отказ двух двигателей. Официально эта версия пока не подтверждена.