В Стамбуле арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении туристов

Это продавцы фастфуда, лукума и хозяин кафе, которое посещали иностранцы

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Суд Стамбула вечером 17 ноября арестовал 4 из 11 задержанных по делу о смертельном отравлении семьи из четырех человек из Германии. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, арестованы продавцы фастфуда, лукума и хозяин кафе, которое посещали иностранцы. Они были задержаны в конце прошлой недели в рамках возбужденного прокуратурой дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Она предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в небольшой гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья Бёджек из ФРГ, трое членов которой, в том числе двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они съели в одном из кафе в районе Бешикташ. Врачи несколько дней боролись за жизнь отца семейства, но спасти его не удалось - он умер 17 ноября.

Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе отравление от кондиционера веществом, которое использовалось при санитарной обработке гостиницы. 16 ноября полиция опечатала отель, его 15 постояльцев были размещены в других гостиницах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 ноября, что правоохранительные органы проводят всестороннее расследование инцидента со смертью четырех иностранцев в Стамбуле. "Мы не допустим уступок в вопросах безопасности продовольствия и будем решительно бороться со всеми, кто ставит под угрозу здоровье граждан", - сказал он в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.