Пострадавшего в массовом ДТП в Карелии водителя бензовоза доставили в реанимацию

Его готовят к операции

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Водитель бензовоза, который пострадал в массовом ДТП с тремя погибшими в Лахденпохском районе, с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Его готовят к операции, написал в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Авария произошла в 12:00 мск на автодороге А-121 Сортавала (179-й км). По предварительным данным, большегруз допустил занос и столкновение со встречным бензовозом, его прицеп столкнулся с легковым автомобилем. Также в стоящие машины въехала еще одна легковушка. Погибли три человека, еще три пострадали.

"Водитель бензовоза с тяжелыми травмами доставлен в Сортавальскую ЦРБ и находится в реанимации; врачи готовят его к операции", - сказано в сообщении.

По данным МВД, водитель бензовоза - это 33-летний житель Санкт-Петербурга, а погибший водитель большегруза - 66-летний житель Ленобласти.

Ранее сообщалось, что движение по трассе временно ограничено и организовано временное перемещение транспорта через поселок Куркиеки. На месте работает опергруппа МВД.