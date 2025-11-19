Опубликовано видео задержания священника, вербовавшего прихожан и казаков в РДК

В силовых структурах сообщили, что мужчина признал вину и раскаивается

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Опубликовано видео задержания изгнанного из Новороссийской епархии РПЦ священника, которого подозревают в вербовке прихожан и членов казачьих общин в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ) для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани.

Задержанный проводил проукраинскую информационно-пропагандистскую деятельность в казачьих обществах, а также среди своих прихожан. Сотрудники ФСБ также установили его связь с представителями РДК.

В силовых структурах также сообщили, что священник признал вину и раскаивается.

Против него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации).