СК показал видео с места взрыва газа в Белгородской области

По предварительным данным, пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 19 ноября. СУ СК России по Белгородской области опубликовало видео с места взрыва газа на улице Маяковского в Алексеевке Белгородской области.

На кадрах видно, что из-за взрыва полностью разрушен частный дом, а также повреждены кровля и фасад соседнего.

Ранее в отделении МЧС региона по Алексеевскому округу сообщили, что, по предварительным данным, при взрыве пострадали два человека. Мужчину госпитализировали, женщина отказалась от медицинской помощи.