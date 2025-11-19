СК показал видео с места взрыва газа в Белгородской области
Редакция сайта ТАСС
15:08
ТАСС, 19 ноября. СУ СК России по Белгородской области опубликовало видео с места взрыва газа на улице Маяковского в Алексеевке Белгородской области.
На кадрах видно, что из-за взрыва полностью разрушен частный дом, а также повреждены кровля и фасад соседнего.
Ранее в отделении МЧС региона по Алексеевскому округу сообщили, что, по предварительным данным, при взрыве пострадали два человека. Мужчину госпитализировали, женщина отказалась от медицинской помощи.