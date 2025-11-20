ФСБ показала видео предотвращения теракта против офицера РФ в ДНР

Злоумышленник собирался подарить военному ВС России британское пиво с боевым отравляющим веществом

ТАСС, 20 ноября. ФСБ опубликовала кадры задержания жителя ДНР, который пытался отравить военного ВС России британским пивом с боевым отравляющим веществом.

На видео показаны момент получения отравленного пива, задержание злоумышленников и их допрос. На кадрах мужчина рассказал, что украинские спецслужбы обещали ему за это $5 тыс. Также на видео показали бутылки с отравленным алкоголем и скриншоты переписок.

Житель ДНР должен был преподнести британское пиво российскому офицеру в качестве подарка.