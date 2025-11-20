ФСБ показала видео предотвращения теракта против офицера РФ в ДНР
Редакция сайта ТАСС
05:23
ТАСС, 20 ноября. ФСБ опубликовала кадры задержания жителя ДНР, который пытался отравить военного ВС России британским пивом с боевым отравляющим веществом.
На видео показаны момент получения отравленного пива, задержание злоумышленников и их допрос. На кадрах мужчина рассказал, что украинские спецслужбы обещали ему за это $5 тыс. Также на видео показали бутылки с отравленным алкоголем и скриншоты переписок.
Житель ДНР должен был преподнести британское пиво российскому офицеру в качестве подарка.