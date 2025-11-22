В Воронеже при ликвидации боевых блоков ракет ВСУ повреждены дачные строения

Никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Подрыв боевых блоков ракет ВСУ, обнаруженных в садоводческом товариществе "Дальние сады", произвели в Воронеже. В результате подрыва повреждения получили некоторые дачные строения, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

По данным Минобороны России, 18 ноября в 14.31 украинские войска попытались атаковать Воронеж. Для удара по гражданским объектам противник использовал четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. При помощи системы С-400 и комплекса "Панцирь" российские зенитчики уничтожили снаряды. Упавшие обломки сбитых ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Часть взрывоопасных элементов были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа. По заключению саперов, транспортировка объектов была невозможна, поэтому подрыв было решено произвести на месте.

"Подрыв боевых блоков в СНТ "Дальние сады" произведен успешно. Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов. На данный момент известно о разрушениях нескольких строений в результате взрыва: один частный дом (по документам - нежилой) восстановлению не подлежит, еще один получил существенные повреждения. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление", - сообщил Гусев.

Губернатор назвал такие последствия "минимальными из всех возможных" благодаря масштабной подготовке специалистов. "Администрация города будет находиться в контакте с владельцами пострадавших построек. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено", - сообщил Гусев, уточнив, что подъезды к ряду участков в СНТ останутся перекрыты.