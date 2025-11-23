Воробьев созывает оперштаб после атаки ВСУ на Шатурскую ГРЭС
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев созывает оперативный штаб для определения дальнейших шагов по восстановлению инфраструктуры в Шатуре после атаки БПЛА на местную ГРЭС.
В нем примут участие все службы, включая МЧС. Заседание пройдет в 13:00.
"Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения", - отметил он.
Ранее Воробьев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Шатурскую ГРЭС, несколько упали на территорию станции. Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в свою очередь уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области проинформировали, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение трех трансформаторов.