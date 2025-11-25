В Новороссийске начали сбор документов для выплат пострадавшим от атаки ВСУ

Городские службы приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Новороссийска организовали пункты сбора документов для оформления компенсаций жителям, чье имущество было повреждено в результате атаки киевского режима, сообщил журналистам мэр Андрей Кравченко.

"После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат", - сказал он.

По предварительным данным, повреждения есть в четырех внутригородских районах, по 14 адресам. На нескольких жилых объектах в Южном районе падение обломков сбитых БПЛА вызвало пожары. В других случаях в домах повреждены стекла и кровля, есть поврежденные автомобили.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть человек. По данным оперативного штаба региона, повреждены не менее 27 домов в нескольких муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской, Павловский районы, Краснодар.