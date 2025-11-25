В Курской области четыре человека ранены при атаках ВСУ

Осколочные ранения и акубаротравмы получили мужчина и две женщины

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Мужчина и две женщины получили легкие осколочные ранения и акубаротравмы в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову, еще один человек ранен в деревне Воронино Льговского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее губернатор сообщал, что несколько многоквартирных домов во Льгове Курской области получили незначительные повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины на город.

"В результате вражеского удара по Льгову пострадали три человека. У мужчины и двух женщин легкие осколочные ранения и акубаротравма. <…> В деревне Воронино ранен 48-летний мужчина, работник местного крестьянского фермерского хозяйства. У него акубаротравма, ушиб головы", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что всего в результате атак ВСУ повреждено здание ж/д станции, 15 многоквартирных дома и два частных, подомовой обход продолжается. Собственникам власти окажут помощь в восстановлении, отметил губернатор региона.