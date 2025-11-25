ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пропавший в селе на Сахалине ребенок найден живым

Полиция проводит следственные мероприятия
22:15

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спасатели в Сахалинской области нашли девятилетнего мальчика, пропавшего в понедельник в селе Томаринского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 07:30 (23:30 мск) в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что ранее пропавший ребенок найден живым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.

Ранее в ведомстве информировали, что 24 ноября мальчик вышел из дома и не вернулся. СУ СК России по Сахалинской области сообщал о возбуждении уголовного дела. 

