Пропавший в селе на Сахалине ребенок найден живым

Полиция проводит следственные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спасатели в Сахалинской области нашли девятилетнего мальчика, пропавшего в понедельник в селе Томаринского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 07:30 (23:30 мск) в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что ранее пропавший ребенок найден живым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.

Ранее в ведомстве информировали, что 24 ноября мальчик вышел из дома и не вернулся. СУ СК России по Сахалинской области сообщал о возбуждении уголовного дела.