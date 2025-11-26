В Гонконге пожарные продолжают бороться с огнем в трех зданиях жилого комплекса

Пожарная служба города сообщила, что 26 поисково-спасательных команд приступили к поиску погибших и пострадавших

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные продолжают работать в трех из семи зданий жилого комплекса в Гонконге, которые были охвачены огнем. Как сообщает пожарная служба города, 26 поисково-спасательных команд приступили к поиску погибших и пострадавших.

Пожар вспыхнул в комплексе из восьми высотных зданий "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживает около 4 тысяч человек.

Порядка 900 жителей комплекса находятся в центрах временного размещения, их обеспечили водой и питанием. Многие другие ночевали у родственников и знакомых.

По последней информации, число погибших составило не менее 44 человек, пострадали около 100, из них 45 находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими числятся 279 человек. Полиция задержала двух руководителей компании, которая проводила ремонт, и инженера-консультанта. "У полиции есть основания полагать, что ответственные лица компании были небрежны, что привело к инциденту и к быстрому распространению огня, приведшему к значительным жертвам", - сообщила на пресс-конференции представитель полиции.

Как ранее сообщила ТАСС глава пресс-службы Генконсульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская, данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Пожару присвоен самый высокий - пятый - уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре и пострадали 55 человек.