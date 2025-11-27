SCMP: пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга

По данным газеты, до этого самым большим по числу жертв пожаром в мегаполисе было возгорание в комплексе Garley Building в 1996 году

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Пожар в жилом комплексе в районе Тай По на новых территориях Гонконга, унесший жизни не менее 44 человек, стал самым смертоносным пожаром в жилом здании за всю историю города. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, до этого самым большим по числу жертв пожаром в мегаполисе было возгорание в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. Тогда причиной пожара стали сварочные работы, проводившиеся с нарушением техники безопасности.

Пожар в комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court начался в среду, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживают около 4 тыс. человек.

По последней информации, число погибших составило не менее 44, пострадали около 100 человек, из них 45 находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими числятся 279 человек.

Как ранее сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Гонконге, данных о пострадавших при пожаре гражданах России пока не поступало. Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.