Статья

Повреждения домов под Пензой и 118 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 118 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Осколки БПЛА повредили крышу нежилого дома в Пензенской области, взрывной волной также выбило стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 26 ноября до 08:30 мск 27 ноября перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 52 БПЛА сбили над Белгородской областью, 26 - над Курской областью, 18 - над Самарской областью, по 6 - над Краснодарским краем и Брянской областью, по 2 - над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями, а также по 1 - над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и акваторией Черного моря.

Последствия

Осколки беспилотника повредили крышу нежилого дома в Пензенской области, взрывной волной также выбило стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Работа аэропортов