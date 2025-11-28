НАБУ: расследование коррупционного скандала на Украине перешло на новую стадию

После проведенных обысков у ведомства есть сотни изъятых цифровых устройств и много документов, в том числе из энергетических компаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) перешли на новую стадию в расследовании масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики и должны "довести это дело до конца". Об этом заявил глава ведомства Семен Кривонос.

"Сейчас в расследовании мы перешли из закрытой стадии, там, где мы только слушаем, собираем доказательства преступной деятельности, но не можем отправлять запросы, <…> в гласную стадию, то есть в стадию финансового расследования", - сказал он во время трансляции на YouTube-канале "Украинской правды".

По словам Кривоноса, после проведенных обысков у ведомства есть сотни изъятых цифровых устройств и много документов, в том числе из энергетических компаний. Теперь НАБУ должно "довести это дело до конца" и показать украинцам, "сколько средств действительно было украдено, подтвердить, сколько из них превратилось в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах".

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер информировал, что обыски у Ермака проходят в рамках операции "Мидас".