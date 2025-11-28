В Омской области у напавшей на девушку лисы выявили бешенство

В регионе это уже 24-й случай выявления такого заболевания в 2025 году

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Бешенство выявлено у лисы, которая искусала девушку 24 ноября в омском городе Калачинске, сообщили ТАСС в Главном управлении ветеринарии Омской области. В населенном пункте вводится карантин по этому заболеванию.

"Результат обследования животного - бешенство, в населенном пункте вводится карантин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в регионе в этом году это уже 24-й случай выявления бешенства. По словам представителя управления, это далеко не рекордный показатель для Омской области. Около 15 лет назад было зарегистрировано более 100 случаев. По данным местных СМИ, в соседней Новосибирской области уже сегодня выявлено под 60 очагов этого заболевания.

24 ноября в городе Калачинске лиса напала на девушку во дворе многоквартирного дома. Выскочивший на крики мужчина спас ее, забив вцепившееся животное палкой.

Это второй за последнее время случай нападения лисиц на людей в Сибири. В начале ноября животное напало на жительницу Новосибирска на одной из улиц города. Хозяйку защитил той-терьер, который сумел отвлечь хищницу и дал девушке время укрыться в подъезде. У лисы были выявлены признаки бешенства, в городе введен карантин по этому заболеванию, были открыты мобильные пункты вакцинации животных.

Бешенство — опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%. 5 ноября 2023 года в Колосовском районе Омской области от этого заболевания погиб мужчина, которого укусила собака.