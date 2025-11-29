На Сахалине инженеру строительной организации изберут меру пресечения

Судебное заседание пройдет 30 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Избрание меры пресечения в отношении главного инженера строительной организации, подозреваемого по уголовному делу об обрушении ангара, под завалами которого погибли трое рабочих, запланировано на 30 ноября. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области Анна Поздина.

"Завтра решится вопрос об избрании в отношении главного инженера строительной организации меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

29 ноября в следственном управлении СК по области сообщали, что главный инженер строительной организации задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).