На Урале ребенка госпитализировали после ДТП с автобусом

Необходимую медицинскую помощь оказали всем пострадавшим, сообщили в Минздраве региона

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован в результате опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Необходимая медицинская помощь оказана всем участникам ДТП. Шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребенок госпитализирован, остальным проводится обследование, решается вопрос о необходимости амбулаторного или стационарного лечения", - сообщили в ведомстве.

Ранее в СУ СК по региону сообщили, что трое пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

ДТП произошло на 181-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск в Агаповском районе. Водитель автобуса "Ютонг", по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, на момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также будет дана оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка дороги.