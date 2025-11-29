В Молдавии ночью закрывали воздушное пространство из-за угрозы БПЛА

Причиной стали сообщения о пролете двух неопознанных беспилотников

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии минувшей ночью закрыли воздушное пространство более чем на час после сообщений о пролете двух неопознанных беспилотников. Об этом сообщило МВД республики.

"В ночь с 28 на 29 ноября 2025 года воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто примерно на один час и десять минут, с 22:43 до 23:53 (23.43 и 00.53 мск), в качестве экстренной меры после того, как два неопознанных беспилотника пересекли территорию страны по маршруту Станиславка (Одесская область [Украины]) - Варэнкэу (село Воронково в Рыбницком районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - прим. ТАСС), создав прямую угрозу безопасности полетов", - говорится в сообщении. В нем также отмечено, что два пассажирских рейса, следовавших в международный аэропорт Кишинева, были перенаправлены в Румынию, а один вылет из столицы задержали. В МВД уточнили, что радиолокационные средства дронов не обнаружили. "Звуки, похожие на беспилотные летательные аппараты услышал пограничный патруль", - пояснили в ведомстве.

Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли о нарушении воздушного пространства страны БПЛА неизвестного происхождения. В начале 2025 года части БПЛА "Герань" были использованы для демарша, в ходе которого их неожиданно представили приглашенному в МИД послу РФ Олегу Озерову. Нескоординированная с дипломатом видеозапись демонстрации частей беспилотника затем была широко растиражирована в молдавских СМИ.

Последний раз Озерова вызывали в МИД Молдавии после заявлений о нарушении воздушного пространства республики на этой неделе. Российский дипломат призвал молдавскую сторону вернуться к конструктивному диалогу и отказаться от необоснованных обвинений и демаршей. Озеров поставил под сомнение опубликованные властями Молдавии фотографии с места падения БПЛА "Гербера", который якобы был найден на крыше старого сарая в селе Кухурештий де Жос Флорештского района Молдавии. Он подчеркнул, что молдавской стороной также не было представлено никаких доказательств, что факты пролета дронов имели место, что БПЛА были произведены в России или преднамеренно запущены российской стороной. Он также призвал Кишинев не допускать воздействия внешних игроков на отношения с Москвой.