Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло до пяти

Им оказали медпомощь

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась еще трем жителям Волгограда, пострадавшим в результате атаки БПЛА в ночь на 29 ноября. Таким образом, число пострадавших выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале региональной администрации.

Ранее администрация сообщала о том, что пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась.

"По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов принято решение о госпитализации женщины 2007 года рождения (адрес: улица Елисеева, 1) и мужчины 1964 года рождения (адрес: улица Металлургов, 29). Угрозы для их жизни нет. Также помощь оказана женщине 1948 года рождения, проживающей в соседнем доме по адресу улице Буханцева, 42 (рядом с домом на улице Елисеева, 1). Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба мэрии Волгограда сообщила, что в результате атаки БПЛА были повреждены дома на улице Невская, 12, улице Муромская, 12, проспекте Металлургов, 29, улице Жолудева, 11А, улице Елисеева, 1 - разбиты стекла квартир. Для жителей этих домов открыты пункты временного размещения в школах, там организованы спальные места и горячее питание.

Уточняется, что специалисты оперативных служб уточняют повреждения и ликвидируют последствия.

В новость внесена правка (11:57 мск) - изменена информация о количестве пострадавших.