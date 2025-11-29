На Кубани после ночной атаки БПЛА потушили открытое горение на Афипском НПЗ

На территории завода повреждена часть технического оборудования

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, где после ночной атаки БПЛА произошло возгорание. Об этом сообщил оперштаб региона.

В сообщении говорится, что открытое горение на Афипском НПЗ ликвидировали. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, открытое горение было ликвидировано специалистами в 11:37 мск. Пожар произошел ночью 29 ноября. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования, находящегося на территории завода. Никто не пострадал.

Ранее оперштаб сообщал, что резервуары НПЗ не пострадали. Возгорание было локализовано на площади 250 кв. м. В тушении задействованы 65 человек и 21 единица техники.