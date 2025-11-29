ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

На Кубани после ночной атаки БПЛА потушили открытое горение на Афипском НПЗ

На территории завода повреждена часть технического оборудования
Редакция сайта ТАСС
09:34
обновлено 09:38

Афипский НПЗ

© dimm86/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, где после ночной атаки БПЛА произошло возгорание. Об этом сообщил оперштаб региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В сообщении говорится, что открытое горение на Афипском НПЗ ликвидировали. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, открытое горение было ликвидировано специалистами в 11:37 мск. Пожар произошел ночью 29 ноября. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования, находящегося на территории завода. Никто не пострадал.

Ранее оперштаб сообщал, что резервуары НПЗ не пострадали. Возгорание было локализовано на площади 250 кв. м. В тушении задействованы 65 человек и 21 единица техники. 

УкраинаРоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине