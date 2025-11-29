На Урале число госпитализированных после ДТП с автобусом выросло до трех

Заведено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области выросло до трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

"С места ДТП госпитализированы в медицинские организации 3 пострадавших (2 ребенка, 1 взрослый). Остальные участники ДТП направлены медицинскими специалистами на амбулаторное наблюдение", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось об одном госпитализированном, еще шестерым была оказана помощь на месте.

ДТП произошло утром на 181-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск в Агаповском районе. Водитель автобуса Yutong, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, на момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также будет дана оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка дороги.