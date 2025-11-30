В Южно-Сахалинске после гибели рабочих арестовали главного инженера

Мужчина будет находиться под стражей до 27 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главный инженер строительной организации арестован до 27 января 2026 года после гибели рабочих при обрушении ангара в Сахалинской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Читайте также

Сырой бетон осложняет работы. Главное об обрушении в Южно-Сахалинске

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанному главному инженеру организации, строительный объект которой обрушился на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске. <...> Мужчина будет находиться под стражей до 27 января 2026 года", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК по области 29 ноября сообщали, что главный инженер строительной организации задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).