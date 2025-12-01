ФСБ показала фото сотрудника ГУР, организовавшего попытку убийства офицера МО
ТАСС, 1 декабря. Центр общественных связей ФСБ обнародовал фото сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Рустема Фахриева, который организовал попытку убийства офицера МО РФ в Крыму.
ФСБ ранее сообщила, что завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. Его ликвидировали при попытке устроить теракт. Один из его пособников задержан.