ФСБ показала фото сотрудника ГУР, организовавшего попытку убийства офицера МО

Им оказался Рустем Фахриев

Редакция сайта ТАСС

Рустем Фахриев © ЦОС ФСБ/ ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Центр общественных связей ФСБ обнародовал фото сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Рустема Фахриева, который организовал попытку убийства офицера МО РФ в Крыму.

ФСБ ранее сообщила, что завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. Его ликвидировали при попытке устроить теракт. Один из его пособников задержан.