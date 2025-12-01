ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Запорожской АЭС заявили, что интенсивность обстрелов ВСУ не снижается

Несмотря на это, работа станции остается стабильной, сообщила директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина
13:23

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Интенсивность обстрелов ВСУ района расположения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара не снижается. Однако благодаря коллективу станции и действию мер безопасности ЗАЭС работает стабильно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина.

"Персонал станции продолжает свою профессиональную работу, обеспечивая безопасную эксплуатацию объектов в строгом соответствии со всеми регламентами. При этом, к сожалению, интенсивность обстрелов в районе расположения Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара не снижается. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям коллектива и мерам безопасности работа станции остается стабильной", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что текущая обстановка на Запорожской атомной электростанции под контролем. Атак ВСУ на жилую застройку Энергодара в минувшие выходные не зафиксировано, добавила собеседница агентства.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находящиеся на ЗАЭС эксперты организации зафиксировали возобновление боевых действий в районе станции. В некоторые дни они слышали взрывы и стрельбу более 20 раз. Позднее Яшина сообщила ТАСС, что активность боевых действий в районе Запорожской атомной электростанции и Энергодара после завершения режима тишины для ремонта ЛЭП оценивается как довольно высокая. Только за последние несколько дней зафиксированы многочисленные случаи атак дронов ВСУ на гражданскую инфраструктуру и жилую застройку города. По ее словам, это создает прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей и сотрудников станции.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября полностью прекратилось внешнее электроснабжение ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Затем при посредничестве МАГАТЭ было установлено локальное прекращение огня рядом с ЗАЭС, что позволило отремонтировать обе ЛЭП и восстановить питание станции. 

