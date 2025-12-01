ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МВД Белоруссии показало кадры с упавшим в Гродно литовским БПЛА

В ведомстве заявили, что беспилотник перед падением разбросал экстремистские материалы
14:04
© Официальный Telegram-канал МВД Беларуси

ТАСС, 1 декабря. МВД Белоруссии опубликовало в своем Telegram-канале фото беспилотника, незаконно вторгшегося в воздушное пространство страны из Лаздийского района Литвы и упавшего в черте Гродно 30 ноября.

Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщал, что произведенный в Германии беспилотник был разведывательным. Также в МВД страны заявили, что БПЛА перед падением разбросал над Гродно экстремистские материалы. Он был оборудован камерой с возможностью сбора разведданных. 

В связи с произошедшим в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах балтийской ресбулики Эрикас Вилканецас.  

