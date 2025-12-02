У берегов Турции атаковали шедший из России танкер

Судно Midvolga 2 с работающими двигателями следует в направлении Синопа

СТАМБУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

"Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа", - говорится в сообщении ведомства.

По данным из открытых источников, 140-метровое судно Midvolga 2 (IMO 9735139, MMSI 273376900) построено в 2014 году и ходит под флагом России. Порт приписки - Большой порт Санкт-Петербург. Владелец - Средневолжская судоходная компания (г. Москва).

Танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было.