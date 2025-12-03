AGI: экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания

Федерика Могерини и бывший генсек евродипслужбы Стефано Саннино были задержаны в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза

Федерика Могерини © Sean Gallup/ Getty Images

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-глава дипслужбы ЕС и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, которую ранее задержала бельгийская полиция по подозрению в мошенничестве, была освобождена в ночь со 2 на 3 декабря. Об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.

Вместе с Могерини осовободили экс-генсека евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третьего задержанного в рамках расследования.

2 декабря экс-глава дипслужбы ЕС и экс-генсек евродипслужбы были задержаны в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза.