La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино отпустили после задержания

Стефано Саннино и Чезаре Дзегретти отпустили, поскольку нет риска, что они скроются от правосудия

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий задержанный в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза - были освобождены вместе с экс-главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини вскоре после задержания 2 декабря. Об этом сообщила газета La Repubblica.

"После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку нет риска, что они скроются от правосудия", - цитирует издание прокуроров.