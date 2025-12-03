Основного сообщника Фургала осудили по новому делу

Николая Шухова приговорили к 20 годам

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии бывшего юриста предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова, который проходит как основной соучастник по новому делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Путем частичного сложения наказаний назначить общий срок наказания Шухову в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в приговоре суда. Самого Фургала ранее приговорили к 25 годам колонии с учетом предыдущего приговора.

Кроме бывшего губернатора на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор компании "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера "Торэкс" Светлана Осипенко, финансовый директор "Торэкс" Владислав Кармашков, директор компании "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Голованов. Чтение приговора в отношении остальных соучастников продолжается.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018-го по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли.