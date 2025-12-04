Названы возможные причины жесткой посадки вертолета в Башкирии

Ими могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность

Редакция сайта ТАСС

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Ошибка пилотирования и техническая неисправность рассматриваются в качестве возможных причин жесткой посадки вертолета в Башкирии. Об этом сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.

Днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения. Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в Росавиации, специалисты классифицировали произошедшее событие как аварию. "Ее расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет с участием приволжского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.