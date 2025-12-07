В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА

Пострадавших и разрушений нет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Работа по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти завершена. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Накануне над Киришским районом Ленинградской области были уничтожены несколько БПЛА.

"Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти. Тротил уничтожен на месте. Пострадавших и разрушений нет. Угроза безопасности ликвидирована", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оставшиеся элементы беспилотников переданы в следственный комитет для продолжения работы.