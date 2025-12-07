На Камчатке за неделю зафиксировали 40 афтершоков

Три из них были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зафиксировали 40 подземных толчков за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За период с 1 по 7 декабря <...> зарегистрированы 40 афтершоков. Из них два ощущались силой до 2-х баллов. Один - до 4-х баллов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю с 24 по 30 ноября было зафиксировано 44 подземных толчка.