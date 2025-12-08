ФСБ показала видео с задержанным в Ростовской области за госизмену

Мужчина признался в поджоге вышки радиосвязи

ТАСС, 8 декабря. ФСБ опубликовала кадры с задержанным в Ростовской области по подозрению в госизмене. Фигурант сотрудничал со Службой безопасности Украины.

На видео мужчина признался в поджоге вышки радиосвязи. Он также рассказал о своем общении в интернете с украинским куратором, который сначала писал по-русски, а потом по-украински.

Следственный отдел УФСБ по Ростовской области завел уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и 275 (государственная измена) УК РФ, которые предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемого заключили под стражу.