ФСБ показала видео с задержанным в Ростовской области за госизмену
Редакция сайта ТАСС
07:20
ТАСС, 8 декабря. ФСБ опубликовала кадры с задержанным в Ростовской области по подозрению в госизмене. Фигурант сотрудничал со Службой безопасности Украины.
На видео мужчина признался в поджоге вышки радиосвязи. Он также рассказал о своем общении в интернете с украинским куратором, который сначала писал по-русски, а потом по-украински.
Следственный отдел УФСБ по Ростовской области завел уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и 275 (государственная измена) УК РФ, которые предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.
Подозреваемого заключили под стражу.