Полиция Израиля ничего не знает о покушении на Миндича

По словам украинского бизнесмена Игоря Коломойского, "преступники были арестованы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Израильские полицейские не располагают информацией о предполагаемом покушении на совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют другом и "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.

"Нам ничего не известно об этом", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заявил в зале суда, что на скрывшегося в Израиле Миндича 28 ноября было совершено покушение. По его словам, "была попытка покушения", а "преступники были арестованы".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков.