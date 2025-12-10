"Страна": в окружении Миндича опровергли информацию о покушении

Источник заявил, что жизни и здоровью бизнесмена ничего не угрожает

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) о покушении в Израиле на бизнесмена Тимура Миндича, которого называют другом и "кошельком" Владимира Зеленского, не соответствует действительности. Об этом сообщил изданию "Страна" источник в окружении предпринимателя.

По его словам, "жизни и здоровью Миндича ничто не угрожает".

"Сначала по Миндичу заказное дело. Затем заказное убийство. Что будем заказывать дальше, Игорь Валерьевич?" - приводит слова источника издание.

В среду Коломойский выступил в суде с утверждением, что 28 ноября на Миндича была совершена попытка покушения, была ранена домработница, а сами "преступники были арестованы". Затем олигарх пригласил журналистов на слушания в четверг, чтобы сделать еще несколько заявлений. До этого Коломойский неоднократно пытался выступить в суде, но в последнее время ему это не удавалось. Так, 9 декабря заседание отменили "из-за болезни судьи". Накануне в другом суде Киева должно было состояться заседание еще по одному делу против Коломойского, однако бизнесмена не доставили в суд из-за "сломавшейся машины конвоя".

Украинское издание "Страна" ранее писало, что Коломойский мог стоять за раскруткой коррупционного дела против Миндича, передав следствию значительный объем информации. Сам же олигарх уже два года находится в СИЗО, против него выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.

О деле Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.