Продюсера "Ласкового мая" хотят заочно арестовать по делу о мошенничестве

Ходатайство было зарегистрировано вечером 11 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Органы следствия направили в суд ходатайство о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, который подозревается в особо крупном мошенничестве. Об этом сказано в электронной базе данных Таганского суда Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Разину А. А. меры пресечения в виде заочного ареста", - сказано в электронной картотеке. Ходатайство было зарегистрировано вечером 11 декабря.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики.

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен.

Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.