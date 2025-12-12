В Твери при отражении атаки БПЛА повреждены транспорт и купол цирка

Артисты и сотрудники получили легкие раны и царапины

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Купол цирка шапито "Золото Африки", находящегося на гастролях в Твери, полностью уничтожен в результате пожара, вызванного падением обломков при ликвидации БПЛА над Тверью в ночь на пятницу. Поврежден личный транспорт артистов, кемпинги и фуры, перевозившие животных, сообщил ТАСС директор цирка Дмитрий Кардаш.

"Ущерб очень большой, потому что полностью уничтожен купол цирка. <…> Плюс автомашины грузовые, которые перевозят фуры жилые и с животными. Побиты стекла, личное имущество артистов, кемпинги. Плюс автофургоны, машины личные", - сказал Кардаш.

Ранее сообщалось, что на парковку торгового центра "Тандем" в Твери, где как раз остановился цирк, упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Несмотря на ущерб, который исчисляется десятками миллионов рублей, коллектив не намерен прерывать гастроли. Сейчас ищут в аренду новый купол и в случае успеха отработают все выступления, намеченные на период с 20 декабря до 11 января, заявил директор цирка.

Некоторые артисты и сотрудники получили вследствие ЧП легкие раны и царапины, но медицинская помощь никому не потребовалась. Животные, к счастью, не пострадали. Сотрудники цирка своими силами вставляют выбитые окна и выполняют другой ремонт.