Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Полиция призвала людей избегать этого района
08:53

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых, предположительно, открывших стрельбу в районе пляжа Бондай в Сиднее.

"Два человека задержаны, однако полицейская операция продолжается, и мы по-прежнему призываем людей избегать этого района", - говорится в сообщении на странице полиции штата Новый Южный Уэльс в X.

По информации портала BNO News, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере семь человек. 

