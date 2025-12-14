В Запорожской области после удара ВСУ восстановили свет 13 тыс. абонентов

По словам губернатора Евгения Балицкого, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение прифронтовых населенных пунктов региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение 13 тыс. абонентов в Запорожской области после атаки украинских БПЛА на электросети региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Балицкий сообщал, что почти 30 тыс. абонентов прифронтовых поселений Запорожской области остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских БПЛА.

"На данный момент восстановлено электроснабжение 13 тыс. абонентов", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение прифронтовых населенных пунктов региона.