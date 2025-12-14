В Судже Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
20:23
КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате атаки украинского дрона в Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Еще один раненый в курском приграничье. В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги", - написал он.
Ранее губернатор сообщал, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе, в результате пострадала женщина 1973 года рождения. Она была госпитализирована.