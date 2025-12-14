ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Судже Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Он находится в тяжелом состоянии
Редакция сайта ТАСС
20:23

КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате атаки украинского дрона в Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Еще один раненый в курском приграничье. В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе, в результате пострадала женщина 1973 года рождения. Она была госпитализирована. 

УкраинаРоссияКурская областьХинштейн, Александр ЕвсеевичВоенная операция на Украине