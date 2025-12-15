В Пермском крае на поиски пропавших туристов выехали 24 снегохода

Для поиска также задействуют беспилотник

Сбор группы для поисков пропавших в Перми

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Волонтеры на 24 снегоходах выехали к горе Ослянка в Пермском крае для поиска пропавших туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"По последним данным, выехало 24 снегохода", - сообщили в пресс-службе организации.

Как сообщил ранее координатор регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев, для поиска пропавших туристов также будет задействован беспилотник, который запустят с вершины горы. Туда его планируется доставить на снегоходах. По словам Челышева, из-за сильного ветра и снега невозможна работа авиации, вылет запланирован на завтра.