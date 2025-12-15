К поискам пропавших в Пермском крае туристов привлекли более 100 человек

Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"/ ТАСС

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 100 человек и 46 единиц техники привлечено к поискам туристов, пропавших на горе Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Читайте также

Ветер с метелью и 13 пропавших. В Пермском крае ищут группу туристов

"Поиск туристов продолжается силами спасателей, сотрудников краевого МЧС, участников поисково-спасательных отрядов "ЛизаАлерт", "Отряд им. Ирины Бухановой", волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы туристов. Сотрудники СК осмотрели базу отдыха, где находились туристы перед отправлением по маршруту. Кроме того, были допрошены близкие родственники и двое туристов, вернувшихся на базу. В ходе поисков обследуется маршрут, по которому, по предварительным данным, передвигалась группа, а также таежная местность, прилегающая к горе Ослянка площадью более 63 кв. км.