Опубликовано видео с места нападения школьника на учительницу в Петербурге

На месте работают сотрудники правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

Обстановка у школы в Санкт-Петербурге, где ученик напал с ножом на учительницу © ТАСС/ Ruptly

ТАСС, 15 декабря. Обстановку с места, где ученик девятого класса в Санкт-Петербурге ранил ножом учительницу, показали на видео. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в средней школе № 191 на Белорусской улице.

Читайте также

Ранил из-за плохой оценки. Подробности нападения на учительницу в Петербурге

На кадрах видна школа, в которой учился обвиняемый. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента. На месте также работают полицейские и следователи СК.