Опубликовано видео с места нападения школьника на учительницу в Петербурге
Редакция сайта ТАСС
09:51
ТАСС, 15 декабря. Обстановку с места, где ученик девятого класса в Санкт-Петербурге ранил ножом учительницу, показали на видео. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в средней школе № 191 на Белорусской улице.
Читайте также
Ранил из-за плохой оценки. Подробности нападения на учительницу в Петербурге
На кадрах видна школа, в которой учился обвиняемый. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента. На месте также работают полицейские и следователи СК.