Khmer Times: число погибших в конфликте с Таиландом камбоджийцев возросло до 15

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Число камбоджийцев, погибших в результате обострившегося в начале декабря пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, увеличилось до 15. Об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.

Как пишет газета Khmer Times, министр заявил, что действия тайских военных привели к гибели 15 человек, еще 73 местных жителя получили ранения. Пхеактра также сообщил, что число перемещенных лиц из-за конфликта достигло 409 293 человек.

Ранее министр информировал, что целями тайских военных становятся мирные жители, жилые дома, мосты, школы, больницы и храмы. Тайская армия использует тяжелое вооружение, включая истребители, а также кассетные бомбы для атак, нацеленных на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Королевская армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.