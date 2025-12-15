У пропавших в Прикамье туристов сломался транспорт и закончилось топливо

По предварительным данным, никто из них не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. У туристов, пропавших в Пермском крае в районе горы Ослянка, по предварительным данным, сломался транспорт и закончилось топливо. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Читайте также

Сильный ветер и метель. Как в Прикамье искали группы туристов

"Предварительно установлено, что у группы произошли поломки транспорта, а также закончилось топливо, в связи с чем туристы организовали привал и ожидали помощи. Сегодня вечером они были найдены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не пострадал. В настоящее время людей перевозят на туристическую базу, где они будут осмотрены медиками", - сообщили в ведомстве.

13 декабря группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы туристов.

Позднее в штаб, организованный для поиска группы, поступила информация о пропаже еще одной туристической группы, состоящей из шести человек, которые вышли на маршрут в районе горы Ослянка также 13 декабря, но не вернулись на базу 14 декабря.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили об обнаружении обеих групп туристов в 5 км от турбазы. Предварительно, их состояние удовлетворительное.